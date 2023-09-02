Temsilcilerimizin Avrupa'daki fikstürleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi - Konferans Ligi
Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.