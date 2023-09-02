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Spor

Temsilcilerimizin Avrupa'daki fikstürleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ile Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç takvimleri açıklandı.

10:38 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi - Konferans Ligi

Şampiyonlar Ligi - Konferans Ligi

Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürleri belli oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.


UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

20 Eylül Çarşamba:
Galatasaray-Kopenhag
3 Ekim Salı:
Manchester United-Galatasaray
24 Ekim Salı:
Galatasaray-Bayern Münih
8 Kasım Çarşamba:
Bayern Münih-Galatasaray
29 Kasım Çarşamba:
Galatasaray-Manchester United
12 Aralık Salı:
Kopenhag-Galatasaray



Fenerbahçe'nin Konferans Ligi fikstürü:

21 Eylül:
Fenerbahçe - Nordsjaelland
5 Ekim:
Spartak Trnava - Fenerbahçe
26 Ekim:
Fenerbahçe - Ludogorets
9 Kasım:
Ludogorets - Fenerbahçe
30 Kasım:
Nordsjaelland- Fenerbahçe
14 Aralık:
Fenerbahçe - Spartak Trnava


Beşiktaş'ın Konferans Ligi fikstürü:

21 Eylül:
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim:
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim:
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım:
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım:
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık:
Lugano - Beşiktaş







#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Konferans Ligi
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
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