Terim'in yerine düşünülen isimler belli oldu: İşte en güçlü aday

Türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'deki kötü gidişatı engelleyemeyen Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ayrılık kararı çıktı.
GZT Giresunspor mağlubiyeti sonrası taraftarın tepkisine maruz kalan Terim'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Beş isim gündemde
Galatasaray'da yaşanan flaş ayrılığın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, yönetimin hedefindeki isimler de netleşmeye başladı.
Kulislerde yerli olarak Bülent Korkmaz ve Okan Buruk ismi konuşulmaya başlandı.
Ayrıca PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt ile Pep Guardiola'nın aktif yardımcısı Rodolfo Borrell ve eski antrenörü Domenec Torrent'in gündemde olduğu öğrenildi.
En güçlü aday Domenec Torrent
Galatasaray'da teknik direktör adayları arasında ön plana çıkan ismin Domenec Torrent olduğu bildirildi. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının İstanbul'a davet edildiği gelen bilgiler arasında.