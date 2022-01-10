Spor Terimin yerine düşünülen isimler belli oldu İşte en güçlü aday
FUTBOL FUTBOL

Terim'in yerine düşünülen isimler belli oldu: İşte en güçlü aday

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda ikisi yerli olmak üzere beş isim gündeme geldi. Ön plana çıkan teknik adamın ise Domenec Torrent olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Terimin yerine düşünülen isimler belli oldu: İşte en güçlü aday
Sarı-kırmızılı takımın hoca adayları

Türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'deki kötü gidişatı engelleyemeyen Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

GZT Giresunspor mağlubiyeti sonrası taraftarın tepkisine maruz kalan Terim'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Beş isim gündemde

Galatasaray'da yaşanan flaş ayrılığın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, yönetimin hedefindeki isimler de netleşmeye başladı.

Kulislerde yerli olarak Bülent Korkmaz ve Okan Buruk ismi konuşulmaya başlandı.

Ayrıca PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt ile Pep Guardiola'nın aktif yardımcısı Rodolfo Borrell ve eski antrenörü Domenec Torrent'in gündemde olduğu öğrenildi.

En güçlü aday Domenec Torrent

Galatasaray'da teknik direktör adayları arasında ön plana çıkan ismin Domenec Torrent olduğu bildirildi. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının İstanbul'a davet edildiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi
SPOR
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi





Aşı olmayana ruhsat yok

Aşı olmayana ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.
Hikayesi şaşırtıyor

Hikayesi şaşırtıyor

67 yıldır kırmızı giyiyor.
Asla izinvermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum...

​Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama.

​Şehrin altını üstüne getirdiler.

​Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.

​Google'da aratınca ilk sırada çıkıyordu.

​Büyük heyecan yaşatmıştı: Gerçek çok başka çıktı.

Türkiye'de bir ilk olacak: Bilim dünyası için büyük adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.