Terim'in yerine düşünülen isimler belli oldu: İşte en güçlü aday Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda ikisi yerli olmak üzere beş isim gündeme geldi. Ön plana çıkan teknik adamın ise Domenec Torrent olduğu öğrenildi.

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