Tete transferi tamam: İmzayı atıyor

beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Leicester City'ye kiralık olarak katılan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinin formasıyla 14 maça çıktı ve 1 gol attı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin menajerler tarafından önerildiğini, yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıklamıştı.