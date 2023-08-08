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Spor

Tete transferi tamam: İmzayı atıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiğini açıkladığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile anlaşma sağladı.

14:21 . 8/08/2023 Salı
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Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.


beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.



Son olarak Leicester forması giydi

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Leicester City'ye kiralık olarak katılan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinin formasıyla 14 maça çıktı ve 1 gol attı.


Fenerbahçe vazgeçmişti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin menajerler tarafından önerildiğini, yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıklamıştı.






#Galatasaray
#Tete
#Fenerbahçe
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