TFF 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek final mücadelesi ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle;
17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
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1 saat önce