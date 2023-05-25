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Spor

TFF 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri açıklandı

Bu sezon Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği TFF 1.Lig play-off maçlarının hakemleri açıklandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsinz.

13:58 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek final mücadelesi ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek final mücadelesi ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle;


17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük

#TFF 1.Lig
#Bodrumspor
#Sakaryaspor
#Göztepe
#Eyüpspor
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