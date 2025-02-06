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TFF 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler belli oldu mu?

TFF 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler belli oldu mu?

11:526/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor.
Trendyol 1. Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol 1. Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor’u konuk edecek. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta görev alacak hakemleri de açıkladı. Peki, TFF 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, maçları hangi hakemler yönetecek? İşte haftanın fikstürü…

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta perdesi 7 Şubat Cuma günü açılacak. TFF bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıklandı. Peki, TFF 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar .

TFF 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER BELLİ OLDU MU?

Haftanın maçları ve hakemleri şu şekilde;

7 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

8 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

16.00 Adanaspor-Manisa FK: İlker Yasin Avcı

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe


TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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