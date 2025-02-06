TFF 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler belli oldu mu?

Trendyol 1. Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor’u konuk edecek. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta görev alacak hakemleri de açıkladı. Peki, TFF 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, maçları hangi hakemler yönetecek? İşte haftanın fikstürü…
Trendyol 1. Lig'in 23. hafta perdesi 7 Şubat Cuma günü açılacak. TFF bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıklandı. Peki, TFF 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar .
TFF 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER BELLİ OLDU MU?
Haftanın maçları ve hakemleri şu şekilde;
20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
16.00 Adanaspor-Manisa FK: İlker Yasin Avcı
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe