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Boluspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Boluspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:216/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
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Boluspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Boluspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C grubu 2. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. İlk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray grupta 1 puanla 4. sırada yer aldı. Boluspor ise ilk maçında deplasmanda Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Peki, Galatasaray’da Boluspor maçında ilk 11’de kimler var, Lemina oynayacak mı? İşte Boluspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Boluspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11’DE KİMLER VAR, SAKAT VE EKSİKLER KİMLER?

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Boluspor:
Çağlar, Oulare, Işık Kaan, Onur, Enes, Oğuz Kaan, Berk, Lico, Jefferson, Mukairu, Aleksic
Galatasaray:
Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Jelert, Eyüp, Torreira, Berkan, Yusuf, Ahmed, Morata

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Boluspor
#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası

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