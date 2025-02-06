Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C grubu 2. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. İlk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray grupta 1 puanla 4. sırada yer aldı. Boluspor ise ilk maçında deplasmanda Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Peki, Galatasaray’da Boluspor maçında ilk 11’de kimler var, Lemina oynayacak mı? İşte Boluspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Boluspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11’DE KİMLER VAR, SAKAT VE EKSİKLER KİMLER?
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.