Galatasaray’da Nelsson’dan sonra bir ayrılık daha!

Galatasaray’da ara transfer döneminde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson transfer görüşmeleri için İtalya’ya gitti. 26 yaşındaki oyuncu Roma ile anlaşma sağladı. Galatasaray’dan Nelsson’un ardından bir ayrılık daha gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
MİCHY BATSHUAYİ İLE YOLLAR AYRILIYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor.
Bein Sports’un haberine göre; Batshuayi'nin İspanya ya da Almanya'dan bir kulüple kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki golcü, bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 18 lig maçında 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi.