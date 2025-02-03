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Galatasaray’da Nelsson’dan sonra bir ayrılık daha!

Galatasaray’da Nelsson’dan sonra bir ayrılık daha!

15:143/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'da bir ayrılık daha
Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray’da ara transfer döneminde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson transfer görüşmeleri için İtalya’ya gitti. 26 yaşındaki oyuncu Roma ile anlaşma sağladı. Galatasaray’dan Nelsson’un ardından bir ayrılık daha gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

’da Victor Nelsson’un ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Morata transferinin ardından 31 yaşındaki yıldız futbolcu ile yolların ayrılması kararı alındı. İşte detaylar.

MİCHY BATSHUAYİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor.

Bein Sports’un haberine göre; Batshuayi'nin İspanya ya da Almanya'dan bir kulüple kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki golcü, bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 18 lig maçında 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi.



#Galatasaray
#Michy Batshuayi
#Almanya
#İspanya

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