'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma'ya transfer oluyor. Peki, Galatasaray Nelsson transferinden ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma'ya transfer oluyor. Peki, Galatasaray Nelsson transferinden ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.

Bu arada Roma'nın Nelsson transferi için Galatasaray'a ödeyeceği miktar da netleşti. İtalyan ekibi, 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Nelsson'un satın alma bedeli ise 12 milyon Euro olarak belirlendi ancak opsiyonun zorunlu olmadığı öğrenildi.