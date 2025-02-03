Galatasaray’ın başarılı stoperi Victor Nelsson, İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya transfer olmak üzere. Danimarkalı defans oyuncusu transfer görüşmeleri için İtalya’ya gitti. Bu kapsamda Galatasaray’ın 26 yaşındaki oyuncunun transferinden kazanacağı rakam da belli oldu. Peki, Galatasaray Nelsson transferinden ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte sorunun cevabı.
NELSSON İTALYA'DA
Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşam yapılacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, İtalya'ya gitti.
İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi.
Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.
GALATASARAY NELSSON TRANSFERİNDEN NE KADAR KAZANACAK, KAÇ MİLYON EURO?
Bu arada Roma'nın Nelsson transferi için Galatasaray'a ödeyeceği miktar da netleşti. İtalyan ekibi, 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Nelsson'un satın alma bedeli ise 12 milyon Euro olarak belirlendi ancak opsiyonun zorunlu olmadığı öğrenildi.