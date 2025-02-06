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Galatasaray’da transfer hüsranı: Aldıklarına pişman oldular!

Galatasaray’da transfer hüsranı: Aldıklarına pişman oldular!

10:586/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezon başında takıma katılan yıldız futbolcunun sakatlık sorunları devam ediyor. Bu sezon 18 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu bulunan futbolcunun transferinde pişmanlık yaşıyor. Detaylar haberimizde.

Sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Ismail Jakobs transferinde de pişmanlık yaşıyor.


Senegalli futbolcu sakatlık problemleri nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanıyor.


2 Eylül 2024'te Galatasaray'a transfer olan Jakobs, şimdiye kadar 30 maçın 16'sında forma giyebildi.


Galatasaray'da arka adalesinden sakatlanan Senegalli oyuncu, Kasım ayında ise aşil tendonunun içindeki kastan sakatlanmıştı. 

Ajax mücadelesi öncesinde yine aşil tendonunda ağrı hisseden Jakobs, kritik deplasmanda da forma giyemedi.


Aşil tendonundaki ağrının devam ettiğini söyleyen Jakobs, Florya'da günün önemli bölümünü fizyoterapi yaparak geçiriyor.


GALATASARAY ISMAİL JAKOPS İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK, KAÇ MİLYON EURO?



Şimdiden 13'ün üzerinde maç kaçıran futbolcu, sezon başında Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiralanmıştı.


Sarı-kırmızılı kulüp Jakobs için ayrıca 8 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.

#Galatasaray
#Ismail Jakobs
#Süper Lig

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