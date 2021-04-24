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TFF 1. Lig'de bu hafta iki takım küme düşebilir

Son 3 haftaya girilen TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile Akhisarspor'un bu hafta alınacak sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor.

Haber Merkezi AA
TFF 1. Ligde bu hafta iki takım küme düşebilir
Ankaraspor ligde 17. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelelerinin hepsi yarın saat 20.30'da başlayacak.

Sezon bitiminde ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, onları takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı TFF 1 Lig'de, play-off mücadeleleri sonucu bir takım daha Süper Lig vizesi alacak.

Ligde son 3 haftaya 63 puanla lider durumda giren GZT Giresunspor ile 61'er puana sahip takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor, direkt Süper Lig'e yükselmek için avantajlı durumda bulunduğu ligde 57'şer puanlı Altay ve İstanbulspor ile 53 puana sahip Altınordu, play-off barajında yer alıyor.

Bu takımları 49 puanla Ankara Keçiörengücü izliyor.

Eskişehirspor'un veda etmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de 23 puanlı Ankaraspor ile 26 puana sahip Akhisarspor, son 3 haftaya düşme hattında girdi.

Düşme hattındaki iki ekip, yarın alınacak sonuçlara göre ligden düşebilir.

TFF 1. Lig'de yarın saat 20.30'da başlayacak 32. hafta maçlarının programı şöyle:

  • Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
  • Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
  • Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
  • Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
  • Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
  • Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
  • Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
  • Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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