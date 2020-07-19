PTT 1.LİG

1. Lig'de gol kralı kim oldu?

TFF 1. Lig'de gol kralı yine Marco Paixao oldu

Bu sezon TFF 1. Lig'de 22 kez fileleri havalandıran Altaylı Marco Paixao, gol kralı oldu. 35 yaşındaki Portekizli futbolcu geçen sezon da 29 golle bu unvanın sahibi olmuştu.

Haber Merkezi İHA
Portekizli futbolcu 'Marko Paşa' lakabıyla anılıyor.

Portekizli futbolcu 'Marko Paşa' lakabıyla anılıyor.

Altay, TFF 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Altay’ın maçtaki ilk golünü kaydeden Marco Paixao, ligdeki gol sayısını 22’ye çıkararak bir kez daha gol kralı oldu.

Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak TFF 1. Lig’de rekor kıran Portekizli golcü, bu sezon da unvanını korumayı başardı. Ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanına da sahip olan 35 yaşındaki golcü, bu sezon gollerinin yanı sıra 3 kez de asist yaparak toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı. Altay’ın bu sezon TFF 1. Lig’de yaşadığı 48 gol sevincinin 25’inde imzası bulunan Paixao, Türkiye Kupası mücadelesinde de Trabzonspor’a karşı bir gol atmıştı.


  • Siyah-beyazlı takımla TFF 1. Lig’de iki sezonda toplamda 51 gol atan ve 7 asist yapan rekortmen gol kralıyla birçok kulüp ilgilenmiş ancak Paixao, sezon içerisinde Altay’la 2 yıllık sözleşme yenileyerek, 2021-2022 sezonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atmıştı.


TFF 1. Lig puan durumu


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