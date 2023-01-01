TFF 1. Lig’de sezonun ilk yarı istatistikleri belli oldu

TFF 1. Lig’de 2022-2023 sezonu ilk yarısında istatistikler belli oldu. İlk devrede en çok gol atan takım 29 golle Ankara Keçiörengücü olurken, en az gol yiyen ekip ise lider Eyüpspor.

Yeni Malatyaspor 6 kırmızı kartla ligin en hırçın takımı olurken, Eyüpspor, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

En golcü Keçiörengücü

Sezonun ilk yarısını 32 puanla dördüncü tamamlayan Keçiörengücü, 29 golle ligin ilk yarısının en golcü takımı oldu. Eflatun-beyazlılar 23 golü ayakla, 3’ünü de kafayla attı. Samsunspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, 28 golle bu alanda ikinci sırayı paylaşan takımlar oldu.

Keçiörengücü'nde en çok gol atan isim ise 7 golle Rashad Muhammed oldu.



Gol krallığında zirvede 2 isim

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Devre arasına gol krallığı yarışında 11 kez yaşadıkları gol sevinciyle zirveyi paylaşan Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ve Altay'dan Marco Paixao oldu. Zirvenin hemen peşinde 9’ar gol ile Samsunspor'dan Gaetan Laura ve Altınordu'dan Ahmet İlhan Özek bulunuyor.

28 yaşındaki Kasongo, bu sezon 14 maçta forma giydi.

38 yaşındaki Paixao, bu sezon 16 maçta görev aldı.



En hırçın takım Yeni Malatyaspor

Sezonun ilk yarısında toplam 718 sarı kart çıkarken, takımlar 39 kez de kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor gördüğü 6 kırmızı kartla en hırçın takım. 50 defayla en fazla sarı kart gören ekip olan Sakaryaspor’u, 44’er sarı kartla Adanaspor ve Bandırmaspor takip etti.

1.419 oyuncu değişikliği

Bin 419 oyuncu değişikliğinin yaşandığı yarım sezonda, Bandırmaspor 88 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Bordo-beyazlıları, 84’er oyuncu değişikliğiyle Pendikspor ve Bodrumspor izledi.

Eyüpspor evinde kaybetmiyor

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Sezonun ilk devresini 38 puanla zirvede tamamlayan Eyüpspor, iç sahada 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla bu alanda en başarılı takım oldu. Deplasmanda en fazla puan toplayan takım ise 17 puanla Çaykur Rizespor oldu.

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