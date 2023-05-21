TFF 1.Lig'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1.Lig'de Play-Off'a kalan takımlar belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de sezon bugün oynanan maçlarla sona erdi. Pay-off oynama hakkı kazanan takımlar kesinleşti.
1. Lig'de play-off'a yükselen takımlar
1. Lig'de play-off hakkı kazanan dört takım belli oldu. Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Yeni format gereği ligi 3. bitiren Pendikspor doğrudan finale yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?
Play-off'a yükselen takımlar arasında Bodrumspor ile Göztepe eşleşirken, Sakaryaspor ile Eyüpspor eşleşti.