TFF 1.Lig'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

1. Lig'de play-off hakkı kazanan dört takım belli oldu. Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Yeni format gereği ligi 3. bitiren Pendikspor doğrudan finale yükseldi.