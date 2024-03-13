TFF 2. ve 3. Lig’de hangi maçlar canlı yayınlanacak?

TFF, 2. Lig ve 3. Lig maç yayınları ile ilgili internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, test yayınlarının başarılı olması sonucu canlı yayınlanan maç sayısının, yönetim kurulu kararı ile 10’a çıkartıldığını duyurdu.
Federasyonun Youtube hesabından yayınlanacak olan müsabakalar şöyle:
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği
14.00 Çatalcaspor - Orduspor 1967
14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
14.00 Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
14.00 Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor
14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor