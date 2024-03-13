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Spor

TFF 2. ve 3. Lig’de hangi maçlar canlı yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de her hafta canlı olarak yayınlanan maç sayısının 10’a çıkartılacağını açıkladı. Peki, TFF 2. ve 3. Lig’de hangi maçlar canlı yayınlanacak?

12:03 - 13/03/2024 Çarşamba
IHA
TFF 2 Lig
TFF 2 Lig

TFF, 2. Lig ve 3. Lig maç yayınları ile ilgili internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, test yayınlarının başarılı olması sonucu canlı yayınlanan maç sayısının, yönetim kurulu kararı ile 10’a çıkartıldığını duyurdu.


Federasyonun Youtube hesabından yayınlanacak olan müsabakalar şöyle:


16 Mart 2024 Cumartesi
TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor


TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor


TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği


TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Çatalcaspor - Orduspor 1967


17 Mart 2024 Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri


TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler


TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü


TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor


TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor


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