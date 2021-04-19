TFF: Avrupa Süper Ligi girişimi kabul edilemez

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda tepkiler gelmeye devam ediyor. Hem UEFA ve FIFA hem de lig yönetimleri, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını belirtirken, Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi girişimi kabul edilemez" ifadeleri kullanılırken, gelişmelerin endişeyle takip edildiği kaydedildi. TFF'nin resmi site üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

"Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz. Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır.

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu açıklama yaptı;

"Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum."

Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum. REKLAM April 19, 2021

SPOR FIFA, 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktı: Yaptırım uygulanacak

SPOR Avrupa'nın 12 dev kulübünden radikal karar: Kendi liglerini kuruyorlar

SPOR Dortmund ve Münih'in Avrupa Süper Ligi kararı belli oldu



