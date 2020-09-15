TFF Başkan Vekili Ali Düşmez: Kulüp başkanları oynama niyetinde değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, amatör liglerin durumuyla ilgili spor servisimize konuştu. Birçok konuya açıklık getiren Düşmez, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

'Bilim Kurulunun tavsiyesi oynatmama yönünde'

Sağlık Kurulu, Bilim Kurulunun tavsiyleri oynatmama yönünde. Sürekli yükselen bir değer var. 'BAL' oynasın, genç takımlar ne olacak? Süper Amatör ne olacak? 120 bin maç var. Biz oynanacakmış gibi hazırlıklarımızı yaptık. Ben dün telekonferans ile sağlık kurumuyla görüştüm. Devamlı görüşüyoruz. Şu anda pandemi artıyor. Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun tavsiyeleri hayati. Biz oynanacak gibi hesap kitap yaptık.

'Kulüpler her maç test yapamaz'

COVID testi 250 liraya yapılıyor. O kadar parayı hangi amatör kulüp verebilir? Hepsini düşündüğümüz için bunları söylüyorum ben. Oynanacakmış gibi bir çalışma içindeyiz ama şu anda düğmeye basamıyoruz. Bilim ve Sağlık Kurumu da düğmeye basamıyor. Herkes iyi niyetli herkes bir şey diyor ama sonunda kimse zarar görmesin. Bir de bu testleri kulüpler yaptıramaz. Devlet testleri karşıladı diyelim. Bitmiyor ki. Çıktın maçtan bulaştı, bulaştırdın. Her gün test yapılmıyor ki.

2020-2021 Süper Amatör Ligi oynanacak mı? Pandemi nedeniyle en çok etkilenen spor organizasyonlarından biri olan futbolda Amatör Lig takımları yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor. 2020-2021 Süper Amatör Ligi'nin oynanıp oynanmayacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, Yeni Şafak Spor servisine özel açıklamalarda bulundu.Yöneticiler sormuyor antrenörler soruyorGeçtiğimiz sezon Eylül ayının sonunda başlayan Süper Amatör Lig'inin bu sezon ki başlama tarihi henüz belli değil. Birçok takımın sezona hazırlık yapamadığını belirten Tanrıyaşükür, pandemiden en çok antrenörlerin mağdur olduğunu belirtti.Hijyeni sağlamak çok zorSoyunma odaları, duşlar, tuvaletler gibi ortak kullanıma açık ortamların iyi dezenfekte edilmesini belirten Tanrıyaşükür şu ifadeleri kullandı:Koronavirüs konusunda hijyen kritik nokta. Hepimiz alınan önlemlere uymak zorundayız. Amatör Liglerde hijyen kurallarının uygulandığını görebileceğimiz çok az stadyum var. Spor İl Müdürlüğü ve Belediye sahaları dışında Amatör takımlarımızın kullandığı sahaların durumları iyi değil. Valilik ve Bakanlık onaylayacakHenüz bize de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bir bilgi yok. Süper Amatör Lig'inin bu sezon oynanabilmesi için Bakanlık ve Valilik'ten onay alınması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Bu gönderiyi Instagram'da gör #Süper Lig'de 'pandemi' sezonu Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (26 Ağu, 2020, 9:14öö PDT)

'Kulüp başkanları oynanmasın diyor'