TFF Başkan Vekili Ali Düşmez: Kulüp başkanları oynama niyetinde değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, amatör liglerin durumuyla ilgili spor servisimize konuştu. Birçok konuya açıklık getiren Düşmez, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
'Bilim Kurulunun tavsiyesi oynatmama yönünde'
- Sağlık Kurulu, Bilim Kurulunun tavsiyleri oynatmama yönünde. Sürekli yükselen bir değer var. 'BAL' oynasın, genç takımlar ne olacak? Süper Amatör ne olacak? 120 bin maç var. Biz oynanacakmış gibi hazırlıklarımızı yaptık. Ben dün telekonferans ile sağlık kurumuyla görüştüm. Devamlı görüşüyoruz. Şu anda pandemi artıyor. Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun tavsiyeleri hayati. Biz oynanacak gibi hesap kitap yaptık.
'Kulüpler her maç test yapamaz'
- COVID testi 250 liraya yapılıyor. O kadar parayı hangi amatör kulüp verebilir? Hepsini düşündüğümüz için bunları söylüyorum ben. Oynanacakmış gibi bir çalışma içindeyiz ama şu anda düğmeye basamıyoruz. Bilim ve Sağlık Kurumu da düğmeye basamıyor. Herkes iyi niyetli herkes bir şey diyor ama sonunda kimse zarar görmesin. Bir de bu testleri kulüpler yaptıramaz. Devlet testleri karşıladı diyelim. Bitmiyor ki. Çıktın maçtan bulaştı, bulaştırdın. Her gün test yapılmıyor ki.
'Kulüp başkanları oynanmasın diyor'
- Kulüp başkanlarına da söylediğiniz zaman onlar da oynanmaz diyor. Çok bilinmeyenler içinde en sağlıklı kararı vermek lazım. Bir de böyle bir şey var. BAL başkanları oynama niyetinde değil. Amatör Futbol Federasyonu yöneticileri oynama fikrinde değil.
- Adam pandemiye bulaştı, geldi dedesine bulaştırdı, çocuğuna bulaştırdı. Kalp hastası nenesine bulaştırdı mesela. Böyle bir durumu konuşuyoruz. Onun için de bu riski herkes üzerine alamıyor. 7 bilinmeyenli denklem içerisinde bir iş yapmaya çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Şartlar oluşursa önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacağız inşallah.
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