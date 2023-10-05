TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tepkilerden sonra stadyumdan ayrıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk etti. Bu mücadeleyi izlemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine gelen tepkiler sonrasında stadyumu terk etti.





Mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen Büyükekşi, yerine gelir gelmez, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı. Bu tepkiler sonrasında TFF Başkanı Büyükekşi, tehdit eder gibi parmağını Beşiktaş tribünlerine salladı.





Daha sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükşi, "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" dedi ve stadyumu terk etti.



