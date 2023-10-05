|
Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tepkilerden sonra stadyumdan ayrıldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tepkiler sonrası ayağa kalkarak taraftara parmak salladı. Ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye dönerek "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" dedi ve stadyumu terk etti.

Haber Merkezi
20:43 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk etti. Bu mücadeleyi izlemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine gelen tepkiler sonrasında stadyumu terk etti.


Mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen Büyükekşi, yerine gelir gelmez, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı. Bu tepkiler sonrasında TFF Başkanı Büyükekşi, tehdit eder gibi parmağını Beşiktaş tribünlerine salladı.


Daha sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükşi, "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" dedi ve stadyumu terk etti.


#Beşiktaş
#TFF
#Mehmet Büyükekşi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son deprem nerede oldu? 5 Ekim 2023 depremler listesi