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Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Samsunspor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Yılport Samsunspor'un futbolcularını ziyaret etti.

19:49 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi, Samsunspor'u ziyaret etti

Mehmet Büyükekşi, Samsunspor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Samsun'un yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takımı vardı. Şimdi Samsunspor tekrar bu yıl bu imkanı Samsun'a getirmiş oldu." dedi.


TFF Başkanı Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Yılport Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasının kutlanacağı kupa törenine katılmak üzere Samsun'a geldi.


Samsun Çarşamba Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, Samsunspor camiasını Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik etti.



Büyükekşi, Süper Lig'e çıkarak Samsunsporluların 11 yıllık özleminin bittiğini anımsatarak, "Samsun'un yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takımı vardı. Şimdi Samsunspor tekrar bu yıl bu imkanı Samsun'a getirmiş oldu. Bugün de inşallah akşam kupasını vereceğiz." ifadelerini kullandı.


Samsunspor'un aldığı kupanın birçok açıdan önemli olduğunu söyleyen Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün ilk milli mücadeleyi başlattığı şehrin Samsun olması, ayrıca bir konu daha var. O da Türkiye Futbol Federasyonunun da 100. kuruluş yıl dönümü. Hepsi bir araya geldi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelmesi 100. yılda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması hepsi böyle güzel bir tevafuk oldu. Onun için özellikle Yüksel Yıldırım başkanımızı, yönetim kurulunu, teknik direktörü ve futbolcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Samsunspor, önümüzdeki yıl güzel bir mücadele gösterir. Fair play içerisinde Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum."


Basın mensuplarının gelecek sezon için yabancı oyuncu kuralının nasıl olacağı yönündeki sorusu üzerine Büyükekşi, "Süper Lig'de yabancı futbolcu kuralı ile ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizle de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu.

#Mehmet Büyükekşi
#Yılport Samsunspor
#TFF
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