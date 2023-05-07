TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Samsunspor'a ziyaret

"Biliyorsunuz 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün ilk milli mücadeleyi başlattığı şehrin Samsun olması, ayrıca bir konu daha var. O da Türkiye Futbol Federasyonunun da 100. kuruluş yıl dönümü. Hepsi bir araya geldi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelmesi 100. yılda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması hepsi böyle güzel bir tevafuk oldu. Onun için özellikle Yüksel Yıldırım başkanımızı, yönetim kurulunu, teknik direktörü ve futbolcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Samsunspor, önümüzdeki yıl güzel bir mücadele gösterir. Fair play içerisinde Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum."