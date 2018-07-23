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TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

TFF Başkanı Demirören'den Mesut Özil açıklaması

Almanya Milli Takımı'nı ırkçı saldırılara maruz kaldığı için bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e TFF Başkanı Demirören destek verdi. Demirören, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil'e destek verdi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil'e destek verdi.

Fotoğraf: Murat Kaynak

29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

Tepkilere neden olan fotoğraf.
Tepkilere neden olan fotoğraf.


TFF'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada Yıldırım Demirören şu ifadeleri kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."

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