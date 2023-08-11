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Spor

TFF duyurdu: Avrupa'ya 5 takımımız gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz; Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, Avrupa Ligi'nde 2 takım ve Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir" denildi.

16:29 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
UEFA'nın kulüp bazındaki organizasyonları

UEFA'nın kulüp bazındaki organizasyonları

TFF, Avrupa kupalarına katılımla hakkında bir açıklama yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yapılan duyuruda; Türkiye'nin 2024-25 sezonunda UEFA organizasyonlarına 5 takımda göndereceği belirtildi.


İşte TFF'den yapılan açıklama:


"UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." denildi.



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#Konferans Ligi
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