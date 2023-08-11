TFF duyurdu: Avrupa'ya 5 takımımız gidecek

TFF, Avrupa kupalarına katılımla hakkında bir açıklama yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yapılan duyuruda; Türkiye'nin 2024-25 sezonunda UEFA organizasyonlarına 5 takımda göndereceği belirtildi.

"UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." denildi.