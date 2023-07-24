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Spor

TFF Süper Kupa maçının tarihini açıkladı: Devre arasında oynanmasına karar verildi

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının, sezonun devre arasında oynanacağını açıkladı.

18:15 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Kupa

Süper Kupa

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının, sezonun devre arasında oynanacağını açıkladı.

İşte o açıklama:

''2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.''


#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#TFF
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