TFF ve Türk Telekom arasında dikkat çekici güç birliği anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal .
Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu, eSüper Lig'in yayınları için önemli bir anlaşmaya imza attı. TFF'nin düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı Türk Telekom oldu.
TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Federasyonu olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana çağın olmazsa olması dijitalleşme ve teknolojik gelişmeleri Türk futbolunun yararına kullanmak için hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi;
"Yönetim Kurulu olarak bu alanlarda önemli adımlar attık ve birçok projeyi uygulamaya koyduk. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak özellikle dijital alandaki yenilikler ve gelişmeler bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda çağımızın en çok ve en hızlı gelişme gösteren spor dalı olan eFutbol'u federasyon olarak çok önemsiyoruz"
eFutbol'un dünyada her geçen gün sayısı artan milyonlarca oyuncu ve izleyici kitlesine ulaşan bir spor dalı haline geldiğini kaydeden Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü;
"eFutbol aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip. Verilere baktığımız da 2022 yılında dünyada 1,1 milyar PC oyuncusu ve 611 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Yine aynı yıl verileri baz alındığında dünyada PC ve konsol pazar büyüklüğü 92,3 milyar dolar. Bu pazar harcamalarının 38,2 milyar doları PC oyuncuları harcamalarını yansıtırken, konsollarda 51,8 milyar dolarlık bir harcama mevcut. Ülkemizin de yer aldığı Avrupa pazarı 24,3 milyar dolar ile dünya oyun piyasasının yüzde 26'sını oluşturuyor. Ülkemizde ise 2022 itibarıyla oyuncu sayısı 42 milyonun üzerine çıkmış durumda. Toplam oyuncu hasılatı ise mobil, PC ve konsol olmak üzere 1,2 milyar dolar civarında"
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşma, dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de büyük ilgi ile takip edilen Türkiye'deki eFutbol'u ileriye taşımak açısından çok kıymetli. Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz. Dijitalleşmenin her geçen gün önem kazandığı günümüzde Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonumuz kapsamında ülkemizin dört bir yanındaki fiber yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2022 yıl sonu itibarıyla fiber ağımız 403 bin kilometreye ulaşırken, 81 ilimizde kullanıcılarımıza yüksek hızlı internet paketleri sunuyoruz. Bu kapsamda Espor ve oyunseverler için de onların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, bir evren oluşturduk. Yıllardır sporu her alanda destekleyen bir marka olarak, VAR, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri ile ses getiren ilklere de imza attık. Ülkemizde bu yıl ilk kez düzenlenen eSüper Lig ile biz de bir kez daha bir ilkin gerçekleşmesinde rol alıyoruz. Taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattığına inandığımız, TFF'nin düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarımızın yer aldığı eSüper Lig'inin isim sponsoru ve yayıncısı olduk. Birçok yeniliği izleyicilerle tanıştırdığımız TV platformumuzla Türk Telekom eSüper Lig'in resmi yayıncısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birbirinden heyecanlı eFutbol karşılaşmalarını spor yayıncılığı alanındaki deneyimimizle ekranlara taşıyarak, sporseverle buluşturacağız. Bu süreçte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Türk Telekom eSüper Lig'de mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz" dedi.