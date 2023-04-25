TFF ve Türk Telekom arasında dikkat çekici güç birliği anlaşması

Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu, eSüper Lig'in yayınları için önemli bir anlaşmaya imza attı. TFF'nin düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı Türk Telekom oldu.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Federasyonu olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana çağın olmazsa olması dijitalleşme ve teknolojik gelişmeleri Türk futbolunun yararına kullanmak için hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi;

"Yönetim Kurulu olarak bu alanlarda önemli adımlar attık ve birçok projeyi uygulamaya koyduk. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak özellikle dijital alandaki yenilikler ve gelişmeler bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda çağımızın en çok ve en hızlı gelişme gösteren spor dalı olan eFutbol'u federasyon olarak çok önemsiyoruz"

eFutbol'un dünyada her geçen gün sayısı artan milyonlarca oyuncu ve izleyici kitlesine ulaşan bir spor dalı haline geldiğini kaydeden Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü;

"eFutbol aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip. Verilere baktığımız da 2022 yılında dünyada 1,1 milyar PC oyuncusu ve 611 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Yine aynı yıl verileri baz alındığında dünyada PC ve konsol pazar büyüklüğü 92,3 milyar dolar. Bu pazar harcamalarının 38,2 milyar doları PC oyuncuları harcamalarını yansıtırken, konsollarda 51,8 milyar dolarlık bir harcama mevcut. Ülkemizin de yer aldığı Avrupa pazarı 24,3 milyar dolar ile dünya oyun piyasasının yüzde 26'sını oluşturuyor. Ülkemizde ise 2022 itibarıyla oyuncu sayısı 42 milyonun üzerine çıkmış durumda. Toplam oyuncu hasılatı ise mobil, PC ve konsol olmak üzere 1,2 milyar dolar civarında"

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