TFF yönetim kurulu eski üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'ndan hoşgörü vurgusu

İnsanların dünyaya gelirken inanç, memleket ve aile seçemediklerine vurgu yapan Hacıkerimoğlu, "Sevginin, barışın ve güvenin sembolü olan bu şehirde dünyaya gelmiş olmak beni hep gururlandırmıştır. ‘Bize Her Yer Trabzon’ sloganı dünyanın her yerinde yaşayan Trabzonluların komşu ve arkadaşlarıyla aralarında oluşturduğu güven duvarının ifade şeklidir, yani kibrin değil. İfade etmeye çalıştığım; Trabzonspor stadında bizden olmadığını düşündüğüm, bizim karakterimizi temsil etmeyen, belki de bu coğrafyadaki tarihimiz ve referansımızı değiştirmeye çalışan, bu büyük akrabanın misafirperverliğiyle bağdaşmayan, şehrimize sadece futbol oynamaya gelen futbolculara ve futbol takımlarının seyircilerine, küfür ve hakaret edenlerle hep birlikte mücadele edelim. Sizden rica ediyor, hatta yalvarıyorum. Geçmişten günümüze şehrimize geldiğinde küfür ve hakarete maruz kalan herkesten önce insanlık, sonra bu büyük camia adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.