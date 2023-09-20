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Spor

TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Riva'da yaptığı görüşme sona erdi.

14:11 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Stefan Kuntz

Stefan Kuntz

A Milli Takım'daki görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinden ayrıldı.


Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.


Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.


TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla Kuntz'la yollarını ayırması bekleniyor.




#TFF
#Stefan Kuntz
#A Milli Takım
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