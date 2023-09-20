TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar resmi olarak ayrılıyor. Alman teknik adamın tazminat istemesi sebebiyle uzayan süreç noktalanmak üzere. Federasyonda gelinen noktada yabancı hoca döneminin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtiliyor.