TFF'de kritik toplantı: Devre arasının öne alınması gündemde

Süper Lig'de Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın son düdüğünün ardından başkent ekibinin başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldıırdı. Yaşanan skandalın ardından hakemler maça çıkmak istemediğini bildirirken, liglerin de süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu yarın toplanacak. Ana gündem maddesinin Halil Umut Meler’e yapılan saldırının olacağı toplantıda, liglere ne kadar ara verileceği görüşülecek.





Süper Lig'in yol haritasının belirleneceği yarınki toplantıda devre arasını öne çekme fikrinin de masada olduğu öğrenildi. Bu görüşün ortaya çıkmasının nedeni, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve fikstür yoğunluğu. Bu süreçte maça çıkmak istemeyen hakemlerle görüşülerek ikna edilmeye çalışılacak.



















