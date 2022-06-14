Spor TFFde Trabzonspor operasyonu Mustafa Hacıkerimoğlunun listeden çıkartılması için baskı yaptılar
FUTBOL FUTBOL

TFF'de Trabzonspor operasyonu: Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listeden çıkartılması için baskı yaptılar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin, Trabzonspor'un önerdiği Mustafa Hacıkerimoğlu'nu listeden çıkardığı iddia edildi. Bordo-mavili camianın bu şekilde yok sayılmaya çalışılması büyük tepki çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFde Trabzonspor operasyonu: Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listeden çıkartılması için baskı yaptılar
Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Hacıkerimoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde başkan adayı olan Mehmet Büyükekşi'nin, Mustafa Hacıkerimoğlu ismini listeden çıkardığı iddiası bordo-mavili camiada tepkiyle karşılandı.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili yönetimin, TFF Yönetim Kurulu'na mevcut üye Hacıkerimoğlu’nu önerdiğini belirterek, aksi bir kararın olmayacağını söyledi.

"Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz"


Sürmen, "Mehmet Büyükekşi’nin oluşturmaya çalıştığı yeni kurulunda, olmayan bahaneleri var gibi kabul edip, şampiyon takım camiasını karşısına almayacağını, adaletsizliği ilke edinenleri değil, adaletli temsilcilerle yola çıkmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Biz adaletli ligi ve onun temsilcilerinden biri olan Mustafa Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

Hacıkerimoğlu'na destek yağdı

Bazı çevreler tarafından yapılan baskılar nedeniyle Hecıkerimoğlu'nun liste dışı bırakıldığı iddia edilirken, bordo-mavili taraftarlar konuyu Twitter gündemine soktu.

Mustafa Hacıkerimoğlu için atılan destek paylaşımları büyük ses getirdi. Bordo-mavili camianın önde gelen isimleri de Trabzonspor'un bu şekilde yok sayılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

İşte yapılan o paylaşımlardan bazıları:

TFF Başkanlığına 9 aday
SPOR
TFF Başkanlığına 9 aday
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Ersan Şen Kılıçdaroğluna verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.