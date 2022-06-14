TFF'de Trabzonspor operasyonu: Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listeden çıkartılması için baskı yaptılar

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde başkan adayı olan Mehmet Büyükekşi'nin, Mustafa Hacıkerimoğlu ismini listeden çıkardığı iddiası bordo-mavili camiada tepkiyle karşılandı.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili yönetimin, TFF Yönetim Kurulu'na mevcut üye Hacıkerimoğlu’nu önerdiğini belirterek, aksi bir kararın olmayacağını söyledi.

"Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz"



Sürmen, "Mehmet Büyükekşi’nin oluşturmaya çalıştığı yeni kurulunda, olmayan bahaneleri var gibi kabul edip, şampiyon takım camiasını karşısına almayacağını, adaletsizliği ilke edinenleri değil, adaletli temsilcilerle yola çıkmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Biz adaletli ligi ve onun temsilcilerinden biri olan Mustafa Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

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Hacıkerimoğlu'na destek yağdı

Bazı çevreler tarafından yapılan baskılar nedeniyle Hecıkerimoğlu'nun liste dışı bırakıldığı iddia edilirken, bordo-mavili taraftarlar konuyu Twitter gündemine soktu.

Mustafa Hacıkerimoğlu için atılan destek paylaşımları büyük ses getirdi. Bordo-mavili camianın önde gelen isimleri de Trabzonspor'un bu şekilde yok sayılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

İşte yapılan o paylaşımlardan bazıları:

TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmesi doğru ve isabetli bir karardır.Bu kararından dolayı Trabzonspor başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. TFF Başkan adayı camiamızın bu isteğini dikkate almalı.



Aksi bir durum bizi üzer.



Hatta hasmane bir tutum olur.@TFF_Org REKLAM June 13, 2022

'TFF'ye Mustafa Hacıkerimoğlu'nu vermeyin kimi verirseniz verin' diyen anlayışa Trabzonspor yönetim kurulu genel kurula katılma yıp, listeye ve kurrullara adam vermeyerek tepkisini gösterip haksızlıktan hak edinenlere yol vermemeli. — Ali Kemal Yazıcı (@ak_yazici) June 13, 2022

TFF’nin yeni yönetiminde Trabzonlu birisini istemiyorlarmış-mış! Hayırdır? Yine eski günlere mi döneceksiniz? Mustafa Hacıkerimoğlu Trabzon’un değeridir, TFF yönetiminde de olmalıdır. — Hasan Yılmaz (@hasanyilmaz29) June 13, 2022

Trabzonspor Kulübü TFF yönetimine hangi ismi vereceğine birilerine sorarak değil kendi arasında yapacağı istişare ile karar verir.

Bu isim de Mustafa Hacıkerimoğlu'dur.

NOKTA... pic.twitter.com/9I46PDskpJ — Nurgül Günaydın (@NurgulGunaydin) June 13, 2022

Adaletsiz düzene karşı TFF yönetiminde layıkıyla mücadele veren Mustafa Hacıkerimoğlu’na yapılan baskı tüm Trabzonlulara yapılmıştır.



Bu işin arkasında kim varsa geri durmalıdır! https://t.co/TY1uYr3GZn REKLAM June 13, 2022