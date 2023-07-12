TFF'den 700 milyon liralık sponsorluk anlaşması

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz Trendyol'u sponsor olarak değil iş ortağı olarak görüyoruz. İş ortakları birbirine fayda sağlarlar. Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsorluğu için Trendyol ile 700 milyon liralık bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmayı 2023-24 sezonu için hayata geçirmiş olacağız" dedi.