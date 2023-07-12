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Spor

TFF'den 700 milyon liralık sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu için Trendyol ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

12:28 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ligimizin yeni ismi, Trendyol Süper Lig oldu.

Ligimizin yeni ismi, Trendyol Süper Lig oldu.

TFF, e-ticaret platformu Trendyol ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.


Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz Trendyol'u sponsor olarak değil iş ortağı olarak görüyoruz. İş ortakları birbirine fayda sağlarlar. Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsorluğu için Trendyol ile 700 milyon liralık bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmayı 2023-24 sezonu için hayata geçirmiş olacağız" dedi.


700 milyon TL'nin her takıma eşit miktarda dağıtılacağı belirtildi.




#Süper Lig
#Trendyol
#Mehmet Büyükekşi
1 saat önce
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