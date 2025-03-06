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TFF'den dikkat çeken karar! Sadece Bodrum FK-Kasımpaşa maçının hakemi açıklandı

TFF'den dikkat çeken karar! Sadece Bodrum FK-Kasımpaşa maçının hakemi açıklandı

12:596/03/2025, Perşembe
AA
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile ONVO Antalyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen, yönetti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile ONVO Antalyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen, yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cuma günü oynanacak Bodrum FK-Kasımpaşa maçının hakemini açıkladı. Kalan karşılaşmaların hakemleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.


Türkmen'in yardımcılıklarını Murat Şener ile Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.




#Kasımpaşa
#Merkez Hakem Kurulu
#Sipay Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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