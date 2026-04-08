TFF'den Lucescu için saygı duruşu kararı

TFF'den Lucescu için saygı duruşu kararı

13:10 8/04/2026, Çarşamba
Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

TFF, hayatını kaybeden A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için profesyonel lig maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8-13 Nisan tarihlerinde oynanacak profesyonel lig maçlarında, hayatını kaybeden Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir. " denildi.



