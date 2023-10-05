TFF'ye Sacha Boey çağrısı: Ay-yıldızlı formayı giydirin

Teknik direktör Didier Deschamps, geçen sezondan bu yana müthiş bir performans ortaya koyan ve Avrupa'da birçok büyük takımın transfer gündeminde yer alan Sacha Boey'a kadroda yer vermedi.

Galatasaraylı taraftarlar, 23 yaşındaki futbolcunun kadroya alınmamasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, Sacha Boey'un Müslüman olduğu için Deschamps tarafından kadroya alınmadığını iddia etti. Bazıları ise Boey'un Türk Milli Takımı'na davet edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Didier Deschamps, Boey'u kadroya almamasıyla ilgili açıklama yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'u takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an en doğru kadroyu seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık" ifadelerini kullandı.