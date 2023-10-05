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Spor

TFF'ye Sacha Boey çağrısı: Ay-yıldızlı formayı giydirin

Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmedi. Teknik direktör Didier Deschamps'ın 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı tartışmalara yol açtı.

15:26 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sacha Boey bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol attı.

Sacha Boey bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol attı.

Fransa Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Hollanda ve Cebelitarık ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.


Teknik direktör Didier Deschamps, geçen sezondan bu yana müthiş bir performans ortaya koyan ve Avrupa'da birçok büyük takımın transfer gündeminde yer alan Sacha Boey'a kadroda yer vermedi.


Galatasaraylı taraftarlar, 23 yaşındaki futbolcunun kadroya alınmamasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, Sacha Boey'un Müslüman olduğu için Deschamps tarafından kadroya alınmadığını iddia etti. Bazıları ise Boey'un Türk Milli Takımı'na davet edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.



"En doğru kadroyu seçtiğimi düşünüyorum"

Didier Deschamps, Boey'u kadroya almamasıyla ilgili açıklama yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'u takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an en doğru kadroyu seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık" ifadelerini kullandı.


Fransa Milli Takımı'nın açıklanan kadrosunda şu isimler yer alıyor:






#Fransa Milli Takımı
#Sacha Boey
#Galatasaray
1 saat önce
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