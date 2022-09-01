Spor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı TFFye silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: TFF'ye silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ortak düzenlediği basın toplantısında, saldırıda bulunan şahısların sarhoş olduğunu ve kısa süre içerisinde yakalandıklarını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFye saldıran şahıslar yakalandı: Sarhoş oldukları ortaya çıktı
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ortak düzenlediği basın toplantısında, saldırıda bulunan şahısların sarhoş olduğunu ve kısa süre içerisinde yakalandıklarını bildirdi.

Bakan Soylu, saldırganların 'zil zurna sarhoş olduklarını' belirterek, "Sarhoşlar, hemen Riva'daki derenin kenarında, evleri de 250 metre yakında. Milletimizin affına sığınıyorum ama alkol alıyorlar ve zil zurna sarhoş oluyorlar. Denize de giriyorlar. O esnada atışı gerçekleştiriyorlar. Ama şunu söylemeliyim ki, Allah muhafaza etmiş ve korumuş. Kurşunların isabet ettiği yerleri gördüm. Sarhoş oldukları belli olmasa, çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Tabi olay tüm yönleriyle incelenmeye de devam edecek. Ayrıca 11 el ateş edildi, bunların 5 tanesi isabet etti." ifadelerine yer verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaşanan olaydan hemen sonra Cumhurbaşkanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile Valiliğin, Emniyetin harekete geçtiğini ve bundan dolayı teşekkürü borç bildiğini belirterek, "Herkese teşekkür ediyoruz, hepsi aradı. Ligler başlayalı 4 hafta oldu, Twitter problemi daha şimdiden başladı. Sporun tüm paydaşlarına sesleniyorum: Her mağlubiyetin altından hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Bu olay bize bir ders olsun." şeklinde konuştu.

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