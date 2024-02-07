Thomas Andre Meunier resmen Trabzonspor'da: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, Thomas Andre Meunier'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo mavili takım 32 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4’ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."