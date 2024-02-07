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Spor

Thomas Andre Meunier resmen Trabzonspor'da: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier’un transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
14:05 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:38 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Thomas Meunier
Thomas Meunier

Trabzonspor, Thomas Andre Meunier'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo mavili takım 32 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Trabzonspor'da KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:


"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.


Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;


2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4’ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."




#Thomas Andre Meunier
#Trabzonspor
#Süper Lig
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