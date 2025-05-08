THY EuroLeague'de play-off'ların MVP'si belli oldu

Yunanistan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi play-off'larının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vezenkov, Olympiakos'un Real Madrid karşısında seriyi 3-1 kazanarak dörtlü finale kaldığı play-off maçlarının MVP'si oldu.

İlk kez verilen ödülün sahibi Vezenkov, Real Madrid'e karşı 4 maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Play-off serisinde iki sayılık atışlarda yüzde 60,6 isabet oranı yakalayan Vezenkov, maç başına 22,8 verimlilik puanı üretti.

Vezenkov, 2022-23 sezonunun MVP'si seçildiği ligde 3 kez sezonun en iyi 5'ine de girdi.