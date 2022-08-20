Vedat Muriqi'den harika kafa golü: İspanya bu golü konuşuyor Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla Real Betis ağlarına harika bir kafa golü attı. Mallorca, bu golle birlikte Betis karşısında beraberliği yakaladı. İşte Muriqi'nin kafa golü...

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