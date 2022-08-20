Vedat Muriqi'den harika kafa golü: İspanya bu golü konuşuyor

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla Real Betis ağlarına harika bir kafa golü attı. Mallorca, bu golle birlikte Betis karşısında beraberliği yakaladı. İşte Muriqi'nin kafa golü...
La Liga ekiplerinden Mallorca, Real Betis'i evinde ağırladı. Müsabakanın 55. dakikasında 1-0 mağlup durumda olan Mallorca, Vedat Muriqi'nin muhteşem kafa golüyle eşitliği yakaladı.
Muriqi'nin kaydettiği bu gol, kısa bir süre içerisinde gündem oldu.
İşte o gol:
Vedat Muriqi'den şık bir kafa golü! 💥 @AlpOzgen_ #LaLigaSantander #MallorcaRealBetis pic.twitter.com/jnAliBn9iC
Vedat Muriqi'den şık bir kafa golü! 💥 @AlpOzgen_ #LaLigaSantander #MallorcaRealBetis pic.twitter.com/jnAliBn9iC— S Sport (@ssporttr) August 20, 2022