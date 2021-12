Tolgay Arslan derbideki favorisini açıkladı

Kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli futbolcu, derbideki favorisinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.

"Beşiktaş bu maçı alacak gibi görünüyor"





Sabah TV'ye konuşan Tolgay Arslan, "Bana göre kadro olarak Beşiktaş bir tık daha üstün ama iki takım da çok zor süreçlerden geçiyor. Bana sorarsanız Beşiktaş bu maçı alacak gibi görünüyor çünkü yeni bir hoca geldi, farklı bir hava girdi soyunma odasına. Fenerbahçe'de sürekli hoca konuşuluyor ve bu oyuncuları da etkiliyor. Ben mental olarak Beşiktaş'ı biraz daha önde görüyorum bu anlamda ve sürekli hocanın konuşuluyor olması bence Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor. Ya yolları ayıracaksın ya da devam edeceksin. Şu an orta yolda ilerliyorlar ve sanırım tamam mı yoksa devam mı kısmında karar veremiyorlar. Sergen hocanın ayrılığından sonra ben takımda daha pozitif bir enerji görmeye başladım o yüzden galiba bana göre Beşiktaş bir tık önde" yorumunu yaptı.

REKLAM

SPOR Sinan Engin Fenrbahçe'nin anlaştığı teknik direktörü açıkladı

"Fenerbahçe daha büyük bir kulüp ama Beşiktaş'taki gibi aile ortamı yok"

Daha önce formasını giydiği iki takımla ilgili kıyaslamada bulunan Arslan, "İkisi de çok özel kulüpler ama Beşiktaş'ta daha uzun süre oynadım ve her zaman kalbimde olacak sıkıntılı ayrılmış olsam da. Orada yaşadıklarımı 50 sene sonra da anlatacağım. Beşiktaş çok ayrı bir kulüp, orada oynadığım için çok gururluyum ve mutluyum. Fenerbahçe kulüp olarak ve camia olarak Beşiktaş'ın bir tık üzerinde ama Beşiktaş'taki gibi bir aile ortamı orada yok. Taraftarın da daha sabırlı olduğunu düşünüyorum, Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak çok çok zor ama onlarda son yıllarda hak ettiklerinin karşılığını alamadılar. Artık her sene daha da zor gibi gözüküyor. Belki ben Beşiktaş'ta oynarken hep iyi gittiği için kötü tarafı görmedim ve Fenerbahçe'ye kötü bir dönemde gittim ama ikisi de her anlamda Avrupa'daki en iyi kulüplerdenler ve inanılmazlar. Ama maalesef bu sene de Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok puan toplayamadılar. Umarım ilerleyen zamanlarda her şey çok daha iyi olur" dedi.

REKLAM