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Spor

Tolunay Kafkas: Kazanmak önemliydi

Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas, maçın ardından konuştu.

23:30 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tolunay Kafkas

Tolunay Kafkas

Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas, maçın ardından konuştu. Kafkas, “Sivas deplasmanı her zaman zordur. Genel oyun anlayışımızdan da uzak kaldık. Bugün maçı kazanmak önemliydi ligdeki ilk galibiyetimizi aldık” dedi.



Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kafkas, “İlk devre vasat oyun oynadık. Geçişlerde çok top kaybı yaşadık. Sivas deplasmanı her zaman zordur. Genel oyun anlayışımızdan da uzak kaldık. Bugün maçı kazanmak önemliydi ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Teknik direktörlüğe yeni başlayan Servet kardeşime de başarılar diliyorum. Sivas zaten çok sevdiğimiz bir yer. Sivasspor’a da başarılar diliyorum” dedi.


“Gergin değildim”


Bir gazetecinin, “Maç esnasında sizi çok gergin gördük. Bunun sebebi nedir?” şeklindeki sorusuna ise Kafkas, “Gergin değildim oyuna konsantreydim. Ofansif yönde hamlelerimiz olacaktı. Clinton N’Jie’nin atılması işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Sivasspor’u da ben beğendim. Sivasspor bu sene ligi iyi bitirir bence. Olabildiğince sakin olmaya çalışıyorum maçlarda” yanıtını verdi.





#Tolunay Kafkas
#MKE Ankaragücü
#Süper Lig
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