Tolunay Kafkas: Kazanmak önemliydi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kafkas, “İlk devre vasat oyun oynadık. Geçişlerde çok top kaybı yaşadık. Sivas deplasmanı her zaman zordur. Genel oyun anlayışımızdan da uzak kaldık. Bugün maçı kazanmak önemliydi ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Teknik direktörlüğe yeni başlayan Servet kardeşime de başarılar diliyorum. Sivas zaten çok sevdiğimiz bir yer. Sivasspor’a da başarılar diliyorum” dedi.