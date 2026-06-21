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Tony Parker İstanbul'a geliyor

Tony Parker İstanbul'a geliyor

15:1621/06/2026, Pazar
AA
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Tony Parker, NBA'in unutulmaz oyuncuları arasında yer alıyor.
Tony Parker, NBA'in unutulmaz oyuncuları arasında yer alıyor.

Fransız eski basketbolcu Tony Parker, 2-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 20. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'ne katılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Parker, seminerde bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.


Basketbol tarihinin en başarılı uluslararası oyuncularından biri olarak kabul edilen Tony Parker, NBA'de geçirdiği 18 sezonda San Antonio Spurs formasıyla dört NBA şampiyonluğu kazandı. Yaklaşık 20 yıl boyunca da Fransa Milli Takımı'nın liderliğini üstlenen Parker, ülkesinin basketboldaki yükselişinde önemli rol oynadı.


Oyunculuk kariyerinin ardından basketbolun içinde yönetici olarak yer almaya devam eden Parker, Fransa'nın köklü kulüplerinden LDLC ASVEL'in başkanı olarak görev yaptı.


Tony Parker, 2025 yılında ise antrenörlük kariyerine adım atarak Fransa 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda göreve getirildi.



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