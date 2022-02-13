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Topa hükmeden adam Anthony Nwakaeme

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Annthony Nwakaeme, atılan galibiyet golünde yaptığı asistle maçın adamı olmayı başardı. Nijeryalı futbolcu ile ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Topa hükmeden adam Anthony Nwakaeme
Anthony Nwakaeme.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, Konyaspor maçında galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Nijeryalı futbolcunun yaptığı asist geceye damga vurdu.

Tecrübeli futbolcunun atılan ikinci golde rakip ceza sahası içerisinde topa tam 13 saniye boyunca hükmettiği ortaya çıktı. Efsane futbolculardan Ronaldinho'nun topla olan hareketlerini anımsatan Nwakaeme, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Nwakaeme ile ilgili atılan sosyal medya mesajları şöyle;
Geliyor gelmekte olan

Geliyor gelmekte olan

​Trabzonspor en yakın takipçisinin 12 puan önünde yer alıyor.
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