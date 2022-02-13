Topa hükmeden adam Anthony Nwakaeme

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, Konyaspor maçında galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Nijeryalı futbolcunun yaptığı asist geceye damga vurdu.
Tecrübeli futbolcunun atılan ikinci golde rakip ceza sahası içerisinde topa tam 13 saniye boyunca hükmettiği ortaya çıktı. Efsane futbolculardan Ronaldinho'nun topla olan hareketlerini anımsatan Nwakaeme, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Nwakaeme ile ilgili atılan sosyal medya mesajları şöyle;
Nwakaeme sen insan değilsin!
Nwakaeme sen insan değilsin!— Arif Sevimli (@arifsevimlii) February 13, 2022
Gelecek nesiller bu ikisi arasındaki bağlantıyı asla anlamayacak. (Anthony Nwakaeme - Mıknatıs) #TSvKON pic.twitter.com/vvN2hZus53
Gelecek nesiller bu ikisi arasındaki bağlantıyı asla anlamayacak. (Anthony Nwakaeme - Mıknatıs) #TSvKON pic.twitter.com/vvN2hZus53— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) February 13, 2022
Bay #Nwakaeme
Sokakta gençler top oynarken
araya girip herkesi çalımlayan mahallenin abisi gibi
🤍⚽️
Bay #Nwakaeme
Spektaküler. https://t.co/eWJBGweyFz pic.twitter.com/qn2U2vuwCP
Spektaküler. https://t.co/eWJBGweyFz pic.twitter.com/qn2U2vuwCP— Mustafa Göksel (@mgoksell) February 13, 2022