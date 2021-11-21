Spor Toprak Razgatlıoğlu "Bu şampiyonluk babam için gelsin"
MOTOR SPORLARI

Toprak Razgatlıoğlu: "Bu şampiyonluk babam için gelsin"

Dünya Superbike Şampiyonası'nı (WorldSBK) kazanan ilk Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu 2017'de hayatını kaybeden babası 'Tek teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'na armağan etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Toprak Razgatlıoğlu: Bu şampiyonluk babam için gelsin
Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ilk yarış sonrası şampiyonluğu garantiledikten sonra duygusal anlar yaşadı. Toprak Razgatlıoğlu'nu ilk tebrik edenler Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Milli motosikletçi Can Öncü oldu.

Ay-yıldızlı sporcu Toprak yarış sonrası "Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na ve aileme çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz takımıma teşekkür ediyorum, inanılmaz büyük bir iş çıkardılar" dedi.

"Babamın beni izlediğini biliyorum"

Ay-yıldızlı sporcu Toprak, sezon boyunca zaman zaman hata yaptıklarını da ifade ederek, "Sezon içinde kazalar yaptık, yarış tamamlayamadık ama şu anda buradayız. Babam için gelsin bu dünya şampiyonluğu. O burada değil hayatını kaybetti ama beni izlediğini biliyorum, bunu hissediyorum. Çok mutluyum inanılmaz bir gün, dünya şampiyonu olduk, herkese çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarihe geçti: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu
SPOR
Tarihe geçti: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu
Meteorolojiden kar uyarısı

Meteorolojiden kar uyarısı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat.
Dikişten çok korkarım,ölmek istiyorum

'Dikişten çok korkarım,
ölmek istiyorum'

​Dört yerinden bıçaklanan genç kendini kaybetti.
Yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim başlıyor

​Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?

Yeni Şafak, işleyişe bizzat şahitlik etti.

​Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu.

​Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu.

Bir yıl sonra kendisi de koronavirüsten hayatını kaybetti.
24 saatte çözüm

24 saatte çözüm

​Migren gebelikte daha riskli.
Kuşadası'na müjde

Kuşadası'na müjde

​650 kruvaziyer 750 bin turist.
'Dört kişilik aile esas alınmalı'

'Dört kişilik aile esas alınmalı'

​Sendikaların 2022 için asgari ücret beklentisi.
Türkali-2'de rekor seviye

Türkali-2'de rekor seviye

​650 bin metreküplük akış testi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.