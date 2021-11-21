Tarihe geçti: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu

Şampiyonada, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dün yoğun yağış nedeniyle yapılamayan ilk yarış bugün TSİ 06.15'te başladı.

Pole pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan ay-yıldızlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın bitimine 18 tur kala yarışta ilk defa birinci sıraya yerleşti. Daha sonra zaman zaman yarışta liderliği rakiplerine kaptıran Razgatlıoğlu, bitime 12 tur kala yarışta tekrar birinci sıraya geçti.

Ancak Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, son 7 tura üçüncü sırada girdi. Son 5 ve 4. turlarda da üçüncü sıraya gelen Razgatlıoğlu, son 2. turda ise tekrar ikinci sıraya yerleşti.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla son tura da 2. sırada başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek organizasyonda dünya şampiyonu olmayı başardı.

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AA

Endonezya'daki ilk yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci sırada, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla genel klasmanda puanını 551'e çıkardı ve bugün yapılacak sezonun son yarışı öncesinde dünya şampiyonluğunu garantiledi.

Milli motosikletçi, yarışın ardından ilk tebrikleri aldıktan ve motoruyla sevinç gösterisi yaptıktan sora Türk bayrağıyla podyumdaki yerini aldı.

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TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğmuş Türk motosiklet yarışçısıdır. Babasının yönlendirmesiyle 7 yaşından bu yana motosiklet kullanan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

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5 yaşında motor üzerine çıktı Toprak Razgatlıoğlu, 16’sında İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı.[3] 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı olmuştur.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

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TOPRAK RAZGATLIOĞLU BABASI KİMDİR?

Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen ‘Tek Teker Arif’ olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmiştir.

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