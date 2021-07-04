Toprak Razgatlıoğlu rüzgar gibi geçti, zirveye oturdu

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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi iddialarına avukatından yalanlama

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldığı, ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğu, tüm borçlarını ödeyeceği iddia edilmişti. Aydın'ın Avukat Fatih Kuş, müvekkilinin ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddialarını yalanladı, henüz ifade vermediğini belirtti.