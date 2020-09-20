Toprak Razgatlıoğlu ağır bir kaza geçirdi

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın antrenman seansında virajı dönerken kaza geçirdi.

Milli motosikletçinin medikal merkezine alındığı ve açıklama yapılacağı belirtildi.

İşte yürekleri ağza getiren o kaza;

😱 @toprak_tr54 is DOWN! @PataYamahaWSBK rider suffers a big crash at turn 13😣#CatalanWorldSBK pic.twitter.com/Rgs1bt5Xmj — WorldSBK (@WorldSBK) September 20, 2020