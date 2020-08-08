MOTOR SPORLARI

Toprak Razgatlıoğlu yine podyumda

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 3. ayağının ilk yarışını 2. sırada bitirdi. Milli motosikletçi böylece pilotlar klasmanında 3. sıraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Üst üste 3'üncü kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Üst üste 3'üncü kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Algarve bölgesiyle aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Son 5 yılın şampiyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 'pole pozisyonu'ndan başladığı mücadelede, bitiş çizgisini de lider geçti.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 2. cepten kalktığı yarışı 2. sırada tamamladı. Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark ise 3. oldu.

Puanını 86'ya çıkaran Toprak, pilotlar klasmanında 3. sıraya yükseldi.

  • Portekiz etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenerbahçe'den Ramiz Dayı'lı Caner Erkin vide...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.