Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 5. yarışı için Fransa'da piste çıkıyor

13:558/05/2026, Cuma
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışlarını 17. tamamladı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışında Fransa'da mücadele edecek.

Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 10 Mayıs günü TSİ 15.00'de koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix’sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 90

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71

4. Pedro Acosta (İspanya): 66

5. Marc Marquez (İspanya): 57

