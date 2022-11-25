Torino ve Club Brugge Miha Zajc'ı istiyor

İtalya Serie A takımlarından Torino ve Belçika ekibi Club Brugge, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler de sezon sonunda sözleşmesi bitecek başarılı orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendiriyor.

Miha Zajc İtalya'ya dönmek istiyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kalan Zajc da kariyerini italya Serie A'da sürdürmek isterken, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe de sezon sonunda bedelsiz göndermek yerine Sloven orta saha oyuncusu için 3-4 milyon euro civarında gelecek teklilere açık. Teknik direktör Jorge Jesus'un da oyun sistemine uymayan Zajc'ın satılmasına onay verdiği öğrenildi.

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Miha Zajc yerine Bruma

28 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yolların ayrılacağı, yerine Bruma'nın kadroya alınacağı öğrenildi. Lisansı çıkarılmayan Portekizli futbolcu da bu süreçte sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. Bruma hazırlık kampında da takımla çalışmalara devam edecek.

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