Spor Torino ve Club Brugge Miha Zajcı istiyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Torino ve Club Brugge Miha Zajc'ı istiyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte forma süresinde düşüş yaşayan Miha Zajc'a, İtalya ve Belçika'dan talipler var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zajc için gelen teklifleri incelemeye başlayan Fenerbahçe, uygun bir bonservis ücreti gelmesi durumunda Sloven oyuncuyu elden çıkartacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Torino ve Club Brugge Fenerbahçeli Miha Zajcı istiyor
Miha Zajc'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

İtalya Serie A takımlarından Torino ve Belçika ekibi Club Brugge, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler de sezon sonunda sözleşmesi bitecek başarılı orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendiriyor.

Miha Zajc İtalya'ya dönmek istiyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kalan Zajc da kariyerini italya Serie A'da sürdürmek isterken, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe de sezon sonunda bedelsiz göndermek yerine Sloven orta saha oyuncusu için 3-4 milyon euro civarında gelecek teklilere açık. Teknik direktör Jorge Jesus'un da oyun sistemine uymayan Zajc'ın satılmasına onay verdiği öğrenildi.

  • Miha Zajc yerine Bruma
  • 28 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yolların ayrılacağı, yerine Bruma'nın kadroya alınacağı öğrenildi. Lisansı çıkarılmayan Portekizli futbolcu da bu süreçte sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. Bruma hazırlık kampında da takımla çalışmalara devam edecek.

Fenerbahçe'ye Portekiz modeli
SPOR
Fenerbahçe'ye Portekiz modeli


Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

İngiltere-ABD maçı futbolseverlere tat vermedi.
Galibiyet hediyeleri belli oldu

Galibiyet hediyeleri belli oldu

​Suudi Arabistan yönetiminden futbolculara ses getiren hediye.
Gol sevincinde flaş detay

Gol sevincinde flaş detay

​Enner Valencia golden sonra ne anlatmak istedi?
'Kulübünü öldürme!'

'Kulübünü öldürme!'

Trabzonspor'dan taraftara 'korsan yayın izleme' çağrısı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.
Süper Lig <br>ekibiyle anlaştı

Süper Lig
ekibiyle anlaştı

​Feghouli'nin yeni takımı belli oldu.
İzin bitti

İzin bitti

​Fenerbahçe 12 gün sonra sahaya indi.
Ev sahibini <br>devirdiler

Ev sahibini
devirdiler

Senegal, Dünya Kupası'nda Katar'ı 3 golle mağlup etti.
'Takımımda <br>görmek isterim'

'Takımımda
görmek isterim'

​Şenol Güneş transferini istediği ismi açıkladı.
Uzatmalarda güldüler

Uzatmalarda güldüler

​Dünya Kupası B grubunda İran, Galler'i 2-0 mağlup etti.
Direkleri dövdüler

Direkleri dövdüler

​Dünya Kupası maçında nefes kesen pozisyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.