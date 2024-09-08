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Spor

Torino'ya Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi: Transferi de iptal oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi. Yaşanan gelişmeler sonrasında 20 yaşındaki oyuncunun transferi de iptal oldu.

Haber Merkezi
10:04 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Emirhan İlkhan
Emirhan İlkhan

Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ın sakatlık şoku yaşadığı öğrenildi. Genç orta sahanın Torino'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.


Transferi iptal oldu

20 yaşındaki oyuncunun 6 ay formasından uzak kalacağı öğrenildi. TÜMOSAN Konyaspor ile anlaşma sağlayan Emirhan'ın sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmeyeceği belirtildi. Ameliyat olacak olan 20 yaşındaki genç oyuncu, 6 ay sonra yenidne formasına kavuşacak.


Torino ile sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Emirhan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.


#Emirhan İlkhan
#Torino
#TÜMOSAN Konyaspor
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