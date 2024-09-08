Torino'ya Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi: Transferi de iptal oldu

Transferi iptal oldu

Transferi iptal oldu

20 yaşındaki oyuncunun 6 ay formasından uzak kalacağı öğrenildi. TÜMOSAN Konyaspor ile anlaşma sağlayan Emirhan'ın sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmeyeceği belirtildi. Ameliyat olacak olan 20 yaşındaki genç oyuncu, 6 ay sonra yenidne formasına kavuşacak.