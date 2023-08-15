|
Spor

Torreira kırmızı kart gördü: Play-off turunda yok

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık sürecinden sonra ilk kez Olimpija Ljubljana maçında formasına kavuştu. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek play-off maçlarında cezalı duruma düştü.

22:29 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Torreira

Torreira

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Mücadelede kırmızı kart gören Torreira, play-off maçları için cezalı duruma düştü.


Mücadelenin 64. dakikasında rakibine müdahalesinden dolayı direkt olarak kırmızı kart gören Torreira, UEFA'nın cezada indirime gitmemesi halinde play-off turundaki iki maçı birden kaçıracak.


Rakip Molde

Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde'ye turu getiren gol, 112. dakikada Martin Linnes'ten geldi.


İki takım arasındaki ilk maç 22 Ağustos'ta oynanacak.

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Kırmızı kart
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü