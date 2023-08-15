Torreira kırmızı kart gördü: Play-off turunda yok

Torreira
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Mücadelede kırmızı kart gören Torreira, play-off maçları için cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 64. dakikasında rakibine müdahalesinden dolayı direkt olarak kırmızı kart gören Torreira, UEFA'nın cezada indirime gitmemesi halinde play-off turundaki iki maçı birden kaçıracak.
Rakip Molde
Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde'ye turu getiren gol, 112. dakikada Martin Linnes'ten geldi.
İki takım arasındaki ilk maç 22 Ağustos'ta oynanacak.