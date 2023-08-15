Torreira kırmızı kart gördü: Play-off turunda yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Mücadelede kırmızı kart gören Torreira, play-off maçları için cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 64. dakikasında rakibine müdahalesinden dolayı direkt olarak kırmızı kart gören Torreira, UEFA'nın cezada indirime gitmemesi halinde play-off turundaki iki maçı birden kaçıracak.