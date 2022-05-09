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Torrent'in tazminatı 2.1 milyon Euro

Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan İspanyol teknik adamın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşme süresi bitmeden Torrent’le yolları ayırma kararı alırsa 2 milyon 160 bin Euro tazminat ödemek zorunda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Torrentin tazminatı 2.1 milyon Euro
Torrent'in takımdaki geleceği tartışılıyor.

Galatasaray, bu sezon ligde aradığını bulamazken son olarak Başakşehir’le berabere kaldıkları karşılaşmada takımın oyun olarak da beklentilerin altında kalması okları teknik direktör Domenec Torrent’e çevirdi.

İspanyol teknik adamın özellikle Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar taraftarların ve camianın tepkisini çekerken yönetimin nasıl bir aksiyon alacağı da merak konusu.

İspanyol teknik adamla sezon sonunda yolların ayrılması ise ağırlık kazanmış durumda. Bu noktada Torrent’in tazminatı da öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Maç başına 1.22 puan ortalaması tutturdu

Galatasaray, 14 Ocak 2022’de tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Buna göre İspanyol çalıştırıcının kontratı, 2022-23 sezonunun sonunda bitecek. Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezon sona ermeden önce Torrent ile yollarını ayırma kararı alırsa, 2 milyon 160 bin Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. İspanyol hoca, şu ana kadar sarı-kırmızılı kulübün başında 18 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu 18 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Torrent, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımla maç başına 1.22 puan ortalaması elde etti.

  • İspanyol çalıştırıcı Rumenlere yaramadı
  • Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen futbolcular, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan’ın teknik direktör Domenec Torrent’in gelişiyle birlikte yaşadıkları düşüş dikkat çekiyor. Cicaldau, Torrent döneminde lig ve Avrupa’da olmak üzere çıkılan 15 maçta 1 gol, 2 asistte kaldı. Takım içerisinde İngilizce konuşamadığı için arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlandığı belirtilen Morutan da İspanyol teknik adamla adeta dip yaptı. Genç futbolcu, Torrent döneminde sadece 1 asist ile takımına katkı verebildi.

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