Tosic'ten Beşiktaş'a veda sözleri

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, Çin ekiplerinden Guangzhou'ya transfer oldu.

Tecrübeli isim transferinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı camia için bir veda mesajı yayınladı.

Duygusal bir metinle kulübüne veda eden Tosic, mesajında şunları dile getirdi:



Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az. 3 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük kulübü olan BJK forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi. Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraflar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak. Uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim.

Beşiktaş'tan Tosic açıklaması Beşiktaş, tecrübeli defans oyuncusu Tosic'in transferi konusunda KAP'a bilgilendirmede bulundu.Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:Profesyonel futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.5 milyon euro ödenecekSırp oyuncunun bonservisi için siyah-beyazlı kulübe 5 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, Tosic'in ise Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacağı kaydedildi.Bu arada Tosic'in yeni kulübü ile imzaladığı sözleşme sonrası ilk fotoğraflar ortaya çıktı.📸📸 Tosic imzayı attı! pic.twitter.com/7z0aRvJSTX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Mayıs 2018 Tosic Çin ekibiyle anlaştı