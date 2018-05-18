Beşiktaş'tan Tosic açıklaması

Beşiktaş, tecrübeli defans oyuncusu Tosic'in transferi konusunda KAP'a bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.

5 milyon euro ödenecek

Sırp oyuncunun bonservisi için siyah-beyazlı kulübe 5 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, Tosic'in ise Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacağı kaydedildi.

Bu arada Tosic'in yeni kulübü ile imzaladığı sözleşme sonrası ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

📸📸 Tosic imzayı attı! pic.twitter.com/7z0aRvJSTX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Mayıs 2018