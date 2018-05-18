SÜPER LİG

Beşiktaş'tan Tosic açıklaması

Beşiktaş, Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic'in transferi konusunda Çin ekibi Guangzhou ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dusko Tosic.

Dusko Tosic.

Beşiktaş, tecrübeli defans oyuncusu Tosic'in transferi konusunda KAP'a bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:

  • Profesyonel futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.

5 milyon euro ödenecek

Sırp oyuncunun bonservisi için siyah-beyazlı kulübe 5 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, Tosic'in ise Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacağı kaydedildi.

Bu arada Tosic'in yeni kulübü ile imzaladığı sözleşme sonrası ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

Tosic Çin ekibiyle anlaştı
Tosic Çin ekibiyle anlaştı

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusco Tosic, 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oluyor.NTV Spor'da yer alan habere göre bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekini, siyah -beyazlılar ile 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.Tosic, Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak. Dusko Tosic (@duskotosic)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Şub 3, 2018 at 3:39öö PST)

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